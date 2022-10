Football : City affole les compteurs, Chelsea et Tottenham progressent

Le 20e but d’Haaland

Erling Haaland – dont certains commentateurs ne mentionnent plus le nom au moment de décrire les actions, mais disent simplement «il» – a de nouveau fait évoluer ses statistiques en seconde période, en marquant son 20e but toutes compétitions confondues en seulement deux mois (65e, 4-0). Riyad Mahrez avait déjà alourdi le score au retour des vestiaires (49e).

Premier match référence pour Tottenham

Troisièmes au classement (20 points), avec City et Arsenal à portée de tir, les Spurs réalisent un début de saison satisfaisant sur le plan des résultats, beaucoup moins sur celui de la manière. La victoire obtenue à Brighton diffère toutefois des précédentes puisque c’est la première contre une formation classée dans les cinq premiers, et qui restait sur un bon résultat à Liverpool (3-3).

Avec les seuls Kane et Son en attaque, la formation de l’entraîneur italien n’a rien proposé de plus que depuis le début de la saison, et a encore dû compter sur son grand classique pour faire la différence: centre de Son, tête de Kane, but (22e, 0-1).