Football : City augmente son avance sur United

Les Citizens ont battu Sheffield et profitent du match nul des Reds à Arsenal pour s’échapper au classement.

Laissé seul aux six mètres, Gabriel Jesus a pu marquer le seul but de la rencontre.

En battant petitement le dernier, Sheffield United (1-0), Manchester City a profité du nul entre Arsenal et Manchester United (0-0) pour se mettre hors de portée de son voisin et rival, samedi, lors de la 21e journée de Premier League.

Cette victoire sur les Blades, qui avaient surpris les Red Devils à Old Trafford (2-1), est restée sans grand éclat, mais elle a été maîtrisée et aura permis de laisser se reposer Raheem Sterling, John Stones ou Joao Cancelo.

En tête dès la 9e minute, grâce à un but de Gabriel Jesus (1-0) étonnamment seul aux six mètres, après que Ferran Torres se soit joué de la défense sur la droite de la surface, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas de quoi pavoiser avec une prestation très éloignée de la démonstration à West Bromwich Albion (5-0) mardi dernier.

Il faudra faire mieux contre Burnley (15e), mercredi et surtout dimanche prochain, avec un déplacement à Anfield Road qui sent la poudre.

Arsenal et United se freinent mutuellement

Dans la course à l’Europe et au titre, dans laquelle ils sont respectivement engagés, ce 0-0 entre Gunners et Red Devils ne fait les affaires de personne.