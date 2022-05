Football : City confirme un accord avec Haaland

Les Citizens ont annoncé mardi avoir trouvé un «accord de principe» avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Erling Haaland.

Contrat gigantesque

Un contrat gigantesque l’attend à Manchester qui devrait faire immédiatement de lui l’un des joueurs les mieux payés du club et de la Premier League, avec un salaire estimé à plus de 20 millions d’euros par an et un contrat de 5 ans.