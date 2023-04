Football: City corrige Liverpool et met la pression sur Arsenal

Action Images via Reuters

Kevin De Bruyne et Jack Grealish ont tous deux trouvé le chemin des filets.

Manchester City a été trop fort pour Liverpool (4-1), samedi en ouverture de la 29e journée de Premier League, et recolle un peu au leader Arsenal. Avec 64 points, le tenant du titre revient à quatre longueurs des Gunners, qui ont le même nombre de matches mais qui reçoivent Leeds à 16h00.

Match très engagé

En l’absence du Norvégien Erling Haaland – 42 buts en 37 matches, toutes compétitions confondues – le champion du monde argentin Julian Alvarez, buteur pour l’égalisation et impliqué sur deux autres réalisations, a fait mieux qu’assurer l’intérim.

Une belle combinaison de Liverpool avait permis de lancer Diogo Jota dans le dos de la défense et Mohamed Salah, arrivant lancé, avait marqué d’une jolie frappe sans contrôle du gauche (0-1, 17e). Mais City a vite repris ses esprits et sur une très belle offensive partie de Kevin de Bruyne pour Riyad Mahrez, passée par Ilkay Gündogan qui a décalé Jack Grealish, le centre à ras de terre de ce dernier a été repris par Alvarez aux six mètres (1-1, 27e).