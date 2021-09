Football en Angleterre : City domine enfin le Chelsea de Tuchel, ManU perd des plumes

Les Citizens ont remporté le choc au sommet de la 6e journée de Premier League contre les Blues (0-1). Manchester United défait par Aston Villa (0-1).

Action Images via Reuters

Gabriel Jesus a été l’unique buteur de l’affiche entre City et Chelsea.

Avec ces trois points, City compte 13 unités et rattrape sa victime du jour, mais aussi les Red Devils, battus par Aston Villa chez eux (1-0) et Liverpool, mais les Reds jouent en fin de d’après-midi à Brentford.

Première période terne

Avec Jorginho, N’Golo Kanté et Mateo Kovacic tous trois titulaires, en l’absence de Mason Mount, insuffisamment remis, l’Allemand espérait dominer dans l’entre-jeu. Offensivement, il comptait sur la complémentarité entre la vitesse de Timo Werner et Romelu Lukaku.

Pep Guardiola, avec Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden et Gabriel Jesus alignés au coup d’envoi, avait tout misé sur un pressing étouffant. Et si la première période a été une «masterclass» de sorties de balle sous la pression folle mise par les Citizens, eux-même incapables de créer des décalages, ni l’Allemand ni le Catalan ne semblaient satisfaits à la pause.

Succès mérité

La seconde période semblait partie sur les mêmes bases quand l’ouverture du score est venue animer la rencontre avec un peu plus de passion.

Sur une frappe écrasée de Joao Cancelo, Gabriel Jesus a récupéré le ballon dos au but, feinté sur sa droite avant de pivoter sur sa gauche et de placer un ballon légèrement dévié entre Jorginho et Antonio Rüdiger, hors de portée d’Edouard Mendy (0-1, 53e).