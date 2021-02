Football en Angleterre : City domine West Ham et poursuit son incroyable série

Grâce à deux réussites de ses défenseurs, la troupe de Guardiola s’est imposée 2-1 contre les Hammers et conforte sa première place. Elle n’a plus perdu depuis le 21 novembre.

Pool via REUTERS

Ruben Dias s’élève le plus haut et place une tête victorieuse.

Cette victoire permet aux Citizens de prendre provisoirement 13 points d’avance sur leurs plus proches poursuivants, Manchester United et Leicester (49 pts), qui jouent dimanche, alors que West Ham, avec 45 points, manque une occasion de se rapprocher du podium et se retrouve sous la menace de Chelsea (43 pts).