Football en Angleterre : City fait un carton et prend la tête

Grâce à sa victoire 5-0 contre West Bromwich mardi, la troupe de Pep Guardiola a pris les commandes de la Premier League. Arsenal poursuit son redressement.

Pour la première fois de la saison, Manchester City occupe la première place de la Premier League. Grâce à leur succès 5-0 contre West Bromwich Albion, les Skyblues possèdent une longueur d’avance sur ManU et 3 sur Leicester. Le champion en titre Liverpool, 5e, compte lui 7 points de retard. City devient ainsi le 9e leader différent de cet exercice 2020-21, ce qui n’était plus arrivé depuis 34 ans.

Malgré l’absence de Kevin De Bruyne, indisponible entre 4 et 6 semaines, les hommes de Guardiola n’ont pas tremblé. Imposant d’emblée leur jeu, ils ont pu compter sur un Ilkay Gündogan des grands soirs. Le milieu de terrain allemand a inscrit un doublé (6e, 30e), entrecoupé d’un but de Joao Cancelo (20e) sur lequel la défense de West Brom s’était arrêtée de jouer parce que l’arbitre assistante avait levé son drapeau, sans que l’arbitre ne siffle, avant d’être contredite par la VAR.

Riyad Mahrez (4-0, 45e+2) a alourdi la marque juste avant la pause avant que Raheem Sterling n’y aille aussi de son but (5-0, 57e) faisant de ce match le 5e de suite à domicile où WBA encaisse au moins trois buts. Depuis 1978, aucune équipe de l’élite anglaise ne s’était montrée aussi perméable à domicile et le promu semble retourner tout droit vers la Championship.

Arsenal enchaîne

Sorti ce week-end de la Coupe d’Angleterre dont il était tenant du titre par Southampton, Arsenal s’est vengé en allant gagner dans le sud de l’Angleterre (3-1) en championnat, à Southampton, grâce à un but et une passe décisive d’Alexandre Lacazette. Titulaire, Granit Xhaka a joué l’intégralité de la partie.

Début difficile

La partie avait mal pourtant mal commencé pour les Londoniens, Lacazette ratant dès la première minute un face-à-face avec Alex McCarthy avant que, moins de 120 plus tard, Nicolas Pépé oublie de marquer Stuart Amstrong qui a repris de volée un corner tendu de James Ward-Prowse pour ouvrir le score (1-0, 3e).

Lacazette, toujours lui, d’une passe pleine de spontanéité, a ensuite lancé Bukayo Saka qui a driblé le gardien sorti à l’aventure pour marquer dans le but vide (2-1, 39e), avant d’être à la réception d’un centre de Saka, qui lui a rendu la politesse, pour assurer un succès mérité (3-1, 72e).

West Ham, l’invité surprise

Mais sous les ordres de David Moyes depuis bientôt un an, les Hammers développent un jeu plaisant et efficace servi par un groupe sans star mais déterminé et impliqué.