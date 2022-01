Football : City remporte le choc au sommet et fait un pas vers le titre

En s’imposant 2-0 contre Chelsea, les hommes de Guardiola ont conforté leur avance en tête de la Premier League.

Même Kante n’a pas réussi à stopper la marche en avant de De Bruyne et des Citizens.

Dominateur et sûr de sa force, Manchester City a conforté sa place de leader de la Premier League en battant (1-0), samedi, Chelsea, qui lui a longtemps résisté, mais qui se retrouve largué à 13 points après 22 journées.

Les dernières bribes de suspense se sont peut-être envolées dans la course au titre, à l’Etihad, même si Liverpool, 3e à 14 points derrière le leader, accueillera Brentford dimanche et compte un match en moins.

Chelsea impuissant

Plus que le score seul, c’est la physionomie d’un match où même la 2e meilleure équipe d’Angleterre a semblé complètement impuissante face à la machine à produire du football des bleu ciel, qui laisse songeur.

Après 11 victoires de suite, on attendait peut-être un relâchement de Manchester City ou au moins que les Blues leur posent davantage de problèmes que leurs adversaires précédents. Mais non.

Lukaku perd son duel

Certes, il y a eu ce face-à-face entre Romelu Lukaku et Ederson à la 47e minute qui aurait pu tout changer. Mais le portier brésilien a parfaitement anticipé sur sa droite pour bloquer la frappe du Belge et il s’agissait là de la première frappe au but des Londoniens.