Football : City stoppé à 21 victoires par United

Les Red Devils ont remporté le derby de Manchester 2-0, mettant fin à la série record du rival.

On pensait City intouchable et United émoussé. Et pourtant! Les Red Devils ont réalisé dimanche un gros match pour infliger au leader sa première défaite depuis fin novembre. Avec onze points d’avance en tête de Premier League, City n’a pas encore de quoi s’inquiéter, mais il ne pourra pas battre le record du Bayern (23 victoires de rang) en ce qui concerne les cinq grands championnats européens, sa série s’arrêtant à 21.