Les équipes de Manchester City et de United ont coûté un peu plus de 1 milliard d’euros, tandis que Chelsea a dépensé 881 millions pour constituer son effectif. C’est ce qui ressort, lundi, de la lettre hebdomadaire du CIES.

Football : City, United et Chelsea comptent les effectifs les plus chers

Manchester City a dépensé sans compter pour former son effectif. AFP

Qui a payé le plus cher pour assembler son équipe? Selon le Centre international d’étude du sport (CIES), la réponse est sans conteste Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola aurait coûté plus de 1 milliard d’euros (bonus compris), tandis que Manchester United (un petit peu plus de 1 milliard) et Chelsea (881 millions) suivent dans le classement. Le Paris Saint-Germain demeure le club le plus dépensier de Ligue 1, mais il a été chassé du podium par le club londonien.

CIES

Pas de surprises dans les autres championnats du Big Five, puisque le Real Madrid (721 mio) s’inscrit comme le club le plus dépensier en Espagne, devant le FC Barcelone (626 mio). Le Bayern Munich (499 mio) dépense sensiblement plus que son rival Borussia Dortmund (388 mio).