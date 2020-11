Chris Soriano, au civil, n’a pas une discographie longue comme le bras. Il n’a, à ce jour, publié que deux singles sur Spotify dont «Whoopty» en août 2020. Ce titre, qui est le 20e le plus écouté en Suisse, pourrait bien lui permettre de s’établir durablement sur la planète rap.

Dans sa bio, CJ, 23 ans, explique qu’il fait de la musique professionnellement depuis 2017. «Quand j’avais 14 ans, je regardais MTV et BET. Je voulais devenir comme les mecs que je voyais dans les clips. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je serai musicien», a détaillé ce New-Yorkais d’origine portoricaine sur Dash Radio. Quand il est en studio, le garçon, qui dit être influencé par Wu-Tang Clan, 50 Cent, JAY-Z ou Pop Smoke, y va au feeling. «Je suis quelqu’un de très polyvalent. Ma musique est surtout basée sur mes expériences de vie, mon éducation et les situations que j’ai traversées», a précisé CJ sur le blog New York Bangerz.