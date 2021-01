Projet cinéma : Claire Foy amoureuse d’un homme-poisson

Celle qui interprète la reine Élisabeth II dans les saisons 1 et 2 de la série «The Crown» tiendra le rôle principal de «The Pisces».

«The Pisces» («Les Poissons», en français), c’est l’histoire d’une étudiante et écrivain obsédée par une sirène mâle. Une histoire qui aborde le tabou de la fascination sexuelle d’un être humain pour une créature pas tout à fait humaine (mais pas superhumaine à la manière de Spider-Man, Batman et autre Superman). Selon Deadline , Claire Foy a signé pour tenir le rôle principal de cette romance mâtinée d’interrogation sur les genres, la sexualité, l’obsession.

Le site collider.com, qui relaie l’info, n’hésite pas à évoquer Doug Jones et Robert Pattinson, le premier ayant joué l’homme aquatique dans «La forme de l’eau», de Guillermo del Toro, et le second un gardien de phare hanté par la vision d’une sirène, dans «The Lighthouse», de Robert Eggers. Et pourquoi pas un Ben Stiller ressuscité de «Zoolander»?