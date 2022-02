Royaume-Uni : Claire Foy victime d’un déséquilibré

La comédienne a reçu des mails d’un homme disant qu’il allait la violer. Cette même personne est allée jusqu’à sonner à de multiples reprises à la porte de l’actrice.

D’après les documents de justice obtenus par le «Sun», le contenu des courriers électroniques était glaçant. L’homme prétendait être le petit copain de Claire Foy. Il disait souvent rêver d’elle et même vouloir violer l’actrice de 37 ans, qui a connu un succès monstre en campant Élizabeth II dans «The Crown». La Britannique a, pour la première fois, fait appel à la police en décembre 2021 quand cet homme s’est présenté chez elle et a sonné à sa porte de manière «constante». «Compte tenu des effets sur les victimes et sur leur mode de vie et de l’ampleur de l’escalade, d’une série de mails au contenu particulièrement explicite à une visite à domicile et un séjour dans la région où vit l’une des victimes, nous estimons qu’il convient de rendre une décision», a justifié une cour, qui a prononcé une ordonnance d’éloignement contre l’individu d’ici à son jugement en juin 2022.