TF1 - Claire Romain a une relation polyamoureuse

TF1 : Claire Romain: «Je suis dans une relation polyamoureuse»

L’actrice de la série «Ici tout commence» vit plusieurs romances en même temps. Elle l’assume et le vit très bien.

En plus, son personnage entretient une relation libre avec Solal, son petit ami dans la fiction. Une situation qui fait aussi écho à sa vie privée. «Je suis moi-même dans une relation polyamoureuse. Si je suis en couple depuis six ans, j’ai quand même d’autres relations avec d’autres gens, comme Ambre. Mon copain est en Espagne et ça me fait plaisir qu’il ne soit pas jaloux. Il n’y a pas d’appartenance. Après, Ambre a une façon de parler un peu plus enfantine, elle a 20 ans, et moi j’en ai 26.»