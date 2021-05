Genève - Clap de fin pour le Musée des Suisses dans le monde?

La crise liée au Covid-19 a eu raison de la Fondation pour l’histoire des suisses dans le monde. L’entité, qui gère le domaine de Penthes et notamment le Musée des suisses dans le monde, a fait faillite, révèle la «Tribune de Genève». En cause, l’arrêt forcé des activités culturelles et de restauration. Si les employés, qui seront licenciés, ont pu être mis au chômage partiel durant les mois d’inactivité, la fondation n’a pas touché d’indemnités.