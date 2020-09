C’est un constat d’échec et la fin pour le Parti populaire genevois (PPGE). Fondée le 1er mai 2018 par Pascal Spuhler, ex-MCG et ex-Genève en Marche, la formation a décidé de se dissoudre lors de son assemblée générale du 20 août dernier. Les raisons de cette disparition? «Echec aux dernières élections» municipales de 2020 et «manque de motivation des membres malgré divers succès obtenus en 2019», est-il précisé dans un communiqué mardi. De plus, les adhérents ne se sont que peu acquittés des cotisations. Les frais ont donc été supportés par le comité directeur. Ce dernier a donc décidé à l’unanimité de dissoudre le parti, avec effet immédiat.