Internet : Clap de fin pour les contenus originaux de YouTube

Google met fin à sa division de production de films et de séries YouTube Originals lancée en 2016, mais assurera les projets en cours.

Google enterre un énième service. Par la voix de Robert Kyncl, directeur commercial de YouTube , le géant du web a annoncé le clap de fin pour sa division YouTube Originals. Lancé en 2016 avec l’espoir de concurrencer des plateformes comme Netflix avec des contenus maison, ce service était actif dans la production d’émissions et de films originaux pour la plateforme payante YouTube Red, devenue ensuite YouTube Premium. À l’origine de la série à succès «Cobra Kai», il avait commencé entre autres avec des émissions centrées sur ses créateurs, comme «Scare PewDiePie» du célèbre youtubeur suédois Felix Kjellberg, alias PewDiePie , créée par les producteurs exécutifs de «The Wlaking Dead». D’abord réservées aux abonnés, les productions premium de YouTube Originals ont ensuite été proposées en 2020 à tous les utilisateurs et monétisées par l’affichage de publicités.

«YouTube Originals a joué un rôle essentiel dans la croissance de l’économie des créateurs de YouTube», s’est félicité le directeur commercial dans un message adressé aux créateurs mardi, avant d’ajouter: «Cependant, la croissance rapide s’accompagne de nouvelles opportunités et nos investissements peuvent avoir un impact plus important sur encore plus de créateurs lorsqu’ils sont appliqués à d’autres initiatives».