Clap de fin pour la série Neighbours

Série : Clap de fin pour «Neighbours»

La célèbre série australienne dans laquelle ont joué Kylie Minogue, Margot Robbie et Liam Hemsworth s’arrêtera après 37 saisons, faute de diffuseur.

Kylie Minogue, Craig McLachlan, Anne Charleston et Ian Smith de la série «Neighbours».

La célèbre série télévisée australienne «Neighbours», menacée de disparition depuis février 2022 et qui a lancé la carrière de Kylie Minogue, Margot Robbie et Russell Crowe dans les années 1990, a annoncé jeudi son clap de fin, faute de nouveau partenaire de diffusion. «Nous sommes au regret d’annoncer qu’après près de 37 ans et près de 9000 épisodes diffusés, nous devons confirmer que nous cesserons de produire «Neighbours» en juin», était-il indiqué dans un communiqué.