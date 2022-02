Clap de fin pour la série Plus Belle La Vie

France Télévisions : Clap de fin pour «Plus Belle La Vie»

La mythique série diffusée sur France 3 va s’arrêter après 17 ans à l’antenne.

Petit séisme dans le paysage télévisuel français: «Plus Belle La Vie» va s’arrêter après 17 ans d’existence et près de 4500 épisodes. D’après «Le Figaro», la baisse des audiences de la série quotidienne de France 3, dans laquelle la Vaudoise Lauriane Gilliéron a tenu un rôle, serait en cause. En janvier 2020, elle avait établi le record de la série française la plus longue après avoir tourné son 4000e épisode.