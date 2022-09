Mariés au premier regard: Elodie et Joachim, c'est fini

«Mariés au premier regard» : Clap de fin pour un couple emblématique

La période est tristounette pour les candidats de «Mariés au premier regard». Quelques jours après qu’ Émilie a raconté avoir du mal à joindre les deux bouts , c’est Élodie, à l’écran en 2020, qui est apparue dans une story sur Instagram les larmes aux yeux. «Je vais vous faire une annonce qui va peut-être vous surprendre, qui m’a choquée aussi: «Joachim a décidé de mettre fin à notre relation». D’ici quelques minutes, je vais visiter un appartement, que je vais sûrement prendre. Déménagement prochainement et achat d’une nouvelle voiture. J’ai la chance d’être bien entourée. Le soutien de mes proches suffira durant cette période. Je reviendrai plus forte», a-t-elle expliqué, le 27 septembre 2022, en précisant qu’elle quittait les réseaux durant un moment.

De son côté, son ex-amoureux a annoncé la nouvelle avec un message sur Instagram. «Aujourd’hui nos chemins se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir. On peut aimer une personne de tout son cœur, mais ne pas l’aimer de la bonne manière. Et avec le temps, il devient compliqué d’apporter tout ce dont l’autre a besoin pour s’épanouir. J’aurais vécu trois années et demie qui resteront à jamais gravées dans ma tête et dans un coin de mon cœur. Ce n’est pas la fin, mais le début d’une autre histoire», a-t-il écrit.