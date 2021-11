Camila Cabello et Shawn Mendes : Clap de fin pour un des couples phare de la musique

Camila Cabello et Shawn Mendes ont décidé de se séparer. Il y a encore deux semaines, ils semblaient filer le parfait amour.

Ils formaient un des couples les plus sympathiques de la planète musique. Camila Cabello , 24 ans, et Shawn Mendes , 23 ans, ont pourtant décidé de mettre un terme à leur relation. Les désormais ex-amoureux ont partagé le même message sur Instagram le 18 novembre 2021.

«Salut tout le monde. Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse. Mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’êtres humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en étant meilleurs amis. Nous allons continuer à être meilleurs amis», a posté le couple. Il a conclu, à l’attention des fans: «On a tellement apprécié votre soutien depuis le début et également pour l’avenir.»

Il y a deux semaines, la Cubano-Américaine et le Canadien avaient publié des photos et des vidéos du Dia de los Muertos où il apparaissaient déguisés et plus complices que jamais. Ils avaient confirmé leur relation sur le tapis rouge des MTV Awards, en 2019.