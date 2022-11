Nyon (VD) : Clap de fin probable dans la saga Buckle: accord trouvé, suspension levée

Le feuilleton qui oppose la Municipale verte au reste du gouvernement semble enfin trouver son terme. L’élue quittera son poste à la fin de l’année et ne siègera plus d’ici là. Les différents recours ont été retirés et sa suspension par le Conseil d’Etat a été levée.