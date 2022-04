Claptone, infatigable globetrotter, à voir à Lausanne

À voir au D! Club : Claptone, infatigable globetrotter, s’arrête à Lausanne

Le célèbre DJ allemand, toujours masqué, sera à voir au D! Club vendredi 22 avril 2022. Immanquable.

On ignore pratiquement tout de ce DJ toujours masqué, chapeauté et ganté.

Après le Chili, le Mexique, le Brésil ou l’Afrique du Sud, et à la veille de jouer à Miami, Claptone va mettre le feu au club de la place centrale à Lausanne le 22 avril 2022. En plus de se produire tout autour du globe chaque semaine, le DJ de house, qu’on verra également au Venoge Festival en août 2022, est un acharné de la production. Rien que cette année, l’énigmatique et mystérieux Allemand a déjà sorti plusieurs remixes ou singles.