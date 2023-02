Crans-Montana (VS) : Claptone rejoint l’affiche du Caprices Festival

Parmi les nouveaux venus, on peut citer Bedouin, Satori, Agoria, Dubfire, Anfisa Letyago et Eats Everything pour les plus connus. Sans oublier l’Allemand Claptone, qui vient de sortir le single «Digging Deeper» avec Alison Goldfrapp, chanteuse du groupe Goldfrapp. «Quand Alison m’a demandé de collaborer, c’était une évidence pour moi. J’ai toujours été sous le charme du monde magique qu’elle a créé et de sa voix époustouflante. J’étais donc vraiment heureux de pouvoir fusionner nos mondes», a expliqué l’artiste masqué, 31e Meilleur DJ du monde selon le dernier classement de «DJ Mag».