Claptone rencontre un musicien de rue à Ibiza et fait un morceau

C’est une bien jolie histoire narrée par Claptone sur Instagram. Mi-juin 2023, le DJ et producteur, présent au «Caprices» à Crans-Montana (VS) en avril 2023, postait une vidéo où on le voyait en compagnie d’un accordéoniste dans une ruelle de la vieille ville d’Ibiza. Instantanément, les fans de l’Allemand, constamment masqué, se sont emballés et ont insisté pour qu’il réalise un remix du morceau joué par ce musicien de rue. Dont acte.