Tennis - Clara Burel: «Cette finale, j’ai hâte de la jouer»

Elle avait hâte de jouer contre cette « amie et super joueuse » avec laquelle elle s’entraînait régulièrement. Mais Clara Burel, qui a toujours eu beaucoup d’admiration pour Caroline Garcia, n’a pas eu de scrupule par rapport à son aînée. En état de grâce, la Bretonne de 20 ans, qui s’était déjà offert la veille le scalp de Fiona Ferro, l’autre Française qualifiée pour les JO de Tokyo et tenante du titre du Ladies Open de Lausanne . La «petite» a joué sur son nuage ce samedi face la meilleure joueuse tricolore actuelle pour se qualifier pour sa première finale sur le circuit WTA, ce dimanche face à la Slovène Tamara Zidansek, WTA 46, tête de série No 1 du tournoi.

‹‹Pour le moment, Lausanne me porte chance et j’espère bien que cela ne va pas s’arrêter tout de suite.››

J’ai de la peine à y croire et je tremble un peu. Il est vrai que p our le moment, Lausanne me porte chance et j’espère bien que cela ne va pas s’arrêter tout de suite. Je suis prête à signer pour le même scénario ce dimanche. Face à la tête de série No 1 du tournoi, cela va être encore un match difficile, le plus dur de la semaine, forcément. Mais cette finale, j’ai hâte de la jouer.