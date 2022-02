Clara Luciani est en couple avec un célèbre rocker

France : Clara Luciani est en couple avec un célèbre chanteur

La chanteuse file le parfait amour avec un rocker de 20 ans son aîné, selon les informations d’un magazine people français.

On rappellera que Clara Luciani a connu la gloire avec la sortie de son premier album, «Sainte-Victoire», en 2018. Les titres de cette galette étaient grandement inspirés par la fin d’une relation «toxique et malsaine» de trois ans. «Je me débrouille pour me faire larguer assez souvent pour garder ce terreau créatif», avait-elle alors déclaré. Espérons pour Alex Kapranos que la chanteuse a, depuis lors, trouvé d’autres sources d’inspirations pour ses textes que les ruptures.