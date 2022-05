L'art a sauvé la vie de Clara Luciani

La chanteuse française s’est rendue au Festival de Cannes dans le cadre du programme «Women In Motion». Elle a parlé de son look, des femmes et du pouvoir de la musique.

Clara Luciani lors du 75e Festival de Cannes, le 22 mai 2022. REUTERS

«Confiante et détendue, ce ne sont pas des mots qui me qualifient bien!, a lancé Clara Luciani, compagne d’Alex Kapranos, lors d’un échange avec la presse au Festival de Cannes. Par contre, je me prépare à ce qu’on me retire tout ce que j’ai du jour au lendemain. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne veux pas vivre un ascenseur émotionnel trop violent, donc je suis prête à ce que ça s’arrête».

La chanteuse française, qui a photobombé Rihanna et ASAP Rocky, s’est confiée dans le cadre du programme «Women In Motion», qui donne la parole à différentes artistes féminines. Elle a affirmé ne pas avoir souffert de la sexualisation, car elle l’avait «toujours refusée. Par contre, quand je suis entrée dans le monde de la musique, je me suis rendu compte que les instruments étaient encore genrés: une femme a le droit de jouer du violon, en revanche, si elle est attirée par la batterie ou la guitare électrique, soit c’est bizarre, soit c’est perçu comme «sexy». J’ai été très étonnée de ça».

Être une femme n’a jamais été un frein pour Clara, car elle a toujours pris ça comme un défi. «Ce n’est pas parce que je suis une femme et que je viens d’un milieu modeste que je ne peux pas y arriver. Par contre, je me suis peut-être battue deux fois plus», a-t-elle confié. L’artiste de 29 ans a aussi évoqué le sujet de la sororité: «Je suis heureuse de voir cette bienveillance entre les femmes, qui est de plus en plus réelle. On est souvent mises en compétition, mais je crois qu’on a toutes pris conscience de ça et qu’on arrive à combattre ces stigmates.»

«Dès que j’ai eu des cheveux, j’ai eu une frange!»

Clara Luciani a aussi évoqué le pouvoir de l’art, qui selon elle, est sans limite: «Il n’y a rien que la musique ne puisse pas faire. L’art a sauvé ma vie, je ne sais pas comment j’aurais trouvé mon équilibre dans la vie sans la chanson». Et de préciser: «Chaque fois qu’un événement malheureux m’arrive, j’ai l’impression d’avoir une baguette magique qui me permet de le transformer en chanson. Ça ne le fait pas disparaître, mais je l’éloigne, je le tiens en laisse». Au final, la chanteuse transforme ses «émotions néfastes» en «carburant magique»: «Je suis quelqu’un qui a beaucoup le trac, mais ça me permet d’être très concentrée. Quant à la colère et la tristesse, ce sont des matières premières pour mes chansons. C’est malheureux, car quand je suis très heureuse et sereine, j’ai l’impression que je n’arrive pas à faire de chanson!»

La Française a conclu en évoquant son look, qui «n’est pas un travail conscient de l’image»: «Dès que j’ai eu des cheveux, j’ai eu une frange, a-t-elle lancé en riant. J’ai la même coupe de cheveux depuis que je suis toute petite, je me suis toujours habillée un peu pareil. À 12 ans, j’achetais des vestes d’hommes et des fringues vintage dans les vide-greniers. Je n’ai jamais changé de style et je ne changerai pas. Je ne suis pas assez à l’aise avec mon physique pour penser à ça. Si je commence à penser à ce à quoi je ressemble, c’est la fin des haricots! J’essaie juste de me sentir moi, de me sentir bien.»

