Clara Morgane a surpris ses 751 000 followers , mercredi 23 septembre, en présentant sa nouvelle coupe de cheveux: adieu le carré long qu'elle arborait depuis plusieurs mois et bonjour à un carré court, lisse et encore plus blond. «Ma coupe, ma nouvelle féminité! Mes cheveux ont toujours été un moyen de m’affirmer, une «empreinte de vie» à un instant T», a-t-elle écrit en légende de sa photo, likée par plus de 34’000 internautes, visiblement ravis du changement. «Tu es un vrai soleil», «bord** tu es belle», «tu es absolument magnifique», «On perçoit à cette coupe une femme plus affirmée», «Ça te va trop bien, magnifique»...

Peur de perdre sa féminité

Ce n'est pas le premier changement capillaire de l'année. En janvier dernier, elle coupait déjà pas mal de centimètres et écrivait: «Parfois, il faut changer les choses et j’avais besoin de renouveau. J’en ai toujours eu l’envie sans jamais oser sauter le pas. Je me disais que vous me connaissez comme ça et peut être, je doutais de moi. J’avais sûrement peur de perdre ma féminité. En faisant ce choix, je me suis libérée, je me sens légère. De toute façon, les cheveux ça repousse, sauf si on les recoupe ;-)».