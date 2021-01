Comme dirait Clarisse Crémer, c’est «aussi ça le Vendée Globe». Il y a trois jours, la jeune femme de 30 ans, dont c’est le premier tour du monde, franchissait le cap Horn tout sourire dehors. Une poignée d’heures plus tard, la navigatrice du Mono Banque Populaire X, qui en étonne plus d’un avec sa 12e position au classement, n’en menait pas large vendredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«C’est important de montrer toutes les facettes du Vendée et l’un d’elles, je suis en train de la vivre en ce moment, débute Clarisse Crémer. Rassurez-vous, cela n’a pas été souvent comme ça mais là, depuis 48 heures, je n’ai pas du tout le moral. Je m’attendais à une délivrance au cap Horn mais en fait pas du tout (…) La météo est complétement erratique, les fichiers météo sont un peu faux tout le temps et j’ai eu un gros coup de mou hier, où j’ai pleuré sans trop de raison.»

Si ses nerfs ont lâchés, c’est en partie à cause de problèmes techniques liés aux conditions. «J’ai arraché une partie de mon rail d’écoute de grand voile sur un tronçon, ensuite j’ai eu un gros grain à 45 nœuds qui est arrivé et que je n’avais pas trop prévu, avant d’un peu déchirer mon J2 en voulant le rouler. Cela fait beaucoup, je ne suis pas dans une bonne phase, je n’arrête pas de me plaindre, et du coup, j’ai dû mal à me reposer et à dormir. Bref, ce n’est pas glorieux, j’ai hâte de changer de mode.»