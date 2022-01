Coronavirus en France – Clash entre deux ministres à l’Elysée: «C’était très chaud»

Coronavirus en France : Clash entre deux ministres à l’Élysée: «C’était très chaud»

En plein chaos autour du protocole sanitaire dans les écoles françaises, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer se sont pris de bec, mercredi.

Excédés par la gestion gouvernementale de la pandémie à l’école, de très nombreux enseignants de France étaient en grève ce jeudi. Et à l’Élysée, l’ambiance est électrique. Selon «Le Parisien» , deux ministres d’Emmanuel Macron se sont pris de bec mercredi, juste avant le conseil. Furax, Jean-Michel Blanquer a foncé sur Olivier Véran, qui était en train de discuter avec des collègues. D’après un proche, le ministre de l’Éducation nationale en a gros sur la patate: il n’en peut plus «de devoir tout porter sur les épaules alors que la situation sanitaire est complexe». Jean-Michel Blanquer aurait par ailleurs très mal vécu le fait que le Premier ministre Jean Castex annonce à sa place un allègement du protocole, lundi.

«Il est vraiment sous pression»

«Écoute, Jean-Michel, il faut que tu te calmes, il faut qu’on fasse bloc. Il faut qu’on tienne bon dans la tempête médiatique, mais il faut se calmer», a répondu Véran. Cette prise de bec a laissé sans voix les collègues des protagonistes. «C’était très chaud», raconte un témoin. Après cette vive conversation, Jean-Michel Blanquer s’est efforcé de calmer le jeu auprès de ses proches: «Ce n’était pas un clash, mais une explication franche, comme on peut en avoir souvent. On en a déjà eu comme ça. On ne s’est pas engueulé, on s’est juste expliqué.»