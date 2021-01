Le service du médecin cantonal a prévenu les parents ce dimanche, par mail. Le courriel précise: «Nous prenons cette décision seulement lorsqu’aucune autre solution ne peut être mise en oeuvre. Il n’y a pas d’autre nouvelle mesure concernant l’établissement, en l’état actuel». Le message souligne aussi que «les éventuels frères et soeurs peuvent poursuivre leur scolarité en respectant les mesures en place.» Contactée, la médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin estime que «ces situations seront plus fréquentes avec la transmissibilité plus grande de la nouvelle souche. L’objectif des quarantaines de classe est d’endiguer la transmission et d’éviter les fermetures d’école.»