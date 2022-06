Tennis : Classement ATP: Wawrinka gagne 25 places, Laaksonen dépasse Federer

Pas de grands bouleversements au sommet des classements ATP et WTA dévoilés ce lundi. Roger Federer n’est plus le meilleur Suisse de la hiérarchie, Stan Wawrinka remonte.

Roger Federer continue, lui, sa dégringolade. Le Bâlois a perdu 28 places et est désormais 96e joueur mondial. «RF» n’est plus le meilleur représentant helvétique dans ce classement. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem est dépassé par Henri Laaksonen (ATP 95).

Marc-Andrea Hüsler (ATP 104) gagne pour sa part dix rangs pour figurer aux portes du Top 100. Issu des qualifications, le Zurichois de 25 ans s’était incliné au premier tour du tournoi de Halle. Johan Nikles est toujours 260e, Antoine Bellier (ATP 303) progresse de 4 places et Damien Wenger de 27 pour faire son entrée dans le Top 400 (ATP 393).

Medvedev reste en tête

Le Russe Daniil Medvedev reste No 1 mondial, malgré sa défaite dimanche, en finale du tournoi de Halle, sur le gazon allemand, face au Polonais Hubert Hurkacz qui gagne deux places et revient dans le Top 10.

Le 5e titre de Hurkacz

Aucun autre changement notable n’est à signaler au sommet de la hiérarchie mondiale, Hurkacz ayant surclassé Medvedev, furieux dimanche, contre son coach français Gilles Cervera, et expédié cette finale 6-1 6-4. C’est le 5e titre sur le circuit ATP pour le Polonais de 25 ans, après Winston-Salem puis Metz en 2019, le Masters 1000 de Miami et le tournoi de Delray Beach en 2021, tous sur dur, ce qui lui avait permis d’occuper la 9e place mondiale en fin d’année dernière. C’est le tout premier sur gazon, à quelques jours du début de Wimbledon.

Derrière Medvedev, l’Allemand Alexander Zverev conserve sa place de dauphin devant le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Rafael Nadal, qui va bientôt devenir père de famille et dont le pied très douloureux à Roland Garros va beaucoup mieux, a-t-il indiqué.

Finaliste malheureux à Paris, contre Nadal, le Norvégien Casper Ruud reste 5e devant le Grec Stefanos Tsitsipas et le prodige espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans. Comme la semaine dernière, le Canadien Denis Shapovalov et l’Argentin Diego Schwartzman échangent 15e et 16e places, mais dans l’autre sens.