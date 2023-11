Classement international: Ingérence du lobby du tabac: la Suisse est lanterne rouge

Avec 95 points sur 100, la Suisse se retrouve à nouveau à l’avant-dernière place, comme en 2021 déjà. Seule, la République dominicaine fait moins bien. Et sur les 20 pays européens ayant participé, la Suisse obtient le plus mauvais score. À l’inverse, c’est au Brunei, en Nouvelle-Zélande ainsi qu’en France et aux Pays-Bas que l’influence du lobby du tabac est la plus faible.