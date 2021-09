Zurich : Classes d’écoles «composées» par un ordinateur

Un logiciel d’intelligence artificielle pourrait, à l’avenir, être utilisé pour déterminer la composition des classes. Même si rien n’est encore décidé, des résistances pointent déjà.

En Suisse, il est d’usage que les enfants fréquentent l’établissement scolaire le plus proche. Mais il se pourrait que, bientôt, un programme informatique se charge de répartir les bambins de manière que les écoles soient socialement plus mixtes. Des tests sont en cours dans les deux districts scolaires zurichois d’Uto et de Waidberg, ainsi que dans la ville d’Uster. Mais ils ne déboucheront pas, du moins pour l’instant, sur une mise en œuvre de ce système. Un projet-pilote pourrait en revanche être lancé à la rentrée 2022, rapporte la «SonntagsZeitung».