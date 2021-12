Hongrie : Classés X, les LGBT croisent le fer avec Viktor Orban

En Hongrie, le pouvoir s’oppose frontalement aux LGBT, par des mesures, par des lois, par la censure même. Mais la communauté ne se laisse pas faire.

Pour Janos Szakacs, qui gère une librairie indépendante à Budapest, l’entrée en vigueur en juillet de ce «texte stupide», voulu par le P remier ministre nationaliste, apporte surtout une charge de travail inutile. Accueilli par un concert de critiques, il interdit d’évoquer auprès des mineurs «le changement de sexe et l’homosexualité», dans un amalgame avec la pornographie et la pédophilie dénoncé par ses détracteurs.

La sensibilisation aux discriminations est paralysée

Comédie romantique interdite aux moins de 18 ans

Courroux de Bruxelles

Les attaques ont doublé en un an, s’inquiète cette militante, qui compile les signalements, et de nombreuses personnes homosexuelles n’osent plus vivre ouvertement, surtout en zone rurale. Contacté, Nagy Boldizsar, l’éditeur du livre voué aux gémonies, veut quitter la Hongrie, où il dit avoir reçu des menaces anonymes, pour vivre ailleurs une «existence plus digne et épanouie». En réponse à l’ostracisme, l’ONG Labrisz a fait apposer un autocollant sur les exemplaires à la vente, pour rappeler que «tout le monde a droit aux contes de fées, même vendus sous film plastique».