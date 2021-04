Fribourg : Classification du yoga: le yoyo des autorités

Le yoga est-il une activité sportive ou de bien-être? En quelques jours, les autorités fribourgeoises ont changé de version. Selon dans quelle catégorie elle est casée, les règles sanitaires s’imposent différemment. Tollé dans le milieu.

Prof de yoga à Fribourg, Véronique Blanquet dénonce une situation économique devenue intenable à cause des normes sanitaires et de l’absence de soutien.

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Enchantés la semaine passée par la nouvelle de la Cellule cantonale de coordination (CCC) Covid-19 leur annonçant qu’ils pouvaient reprendre l’enseignement de leur discipline considéré comme du loisir, des profs de yoga ont vite déchanté. Selon «La Liberté» et la RTS, les autorités fribourgeoises ont rétropédalé en vitesse: depuis mardi, cette activité est rangée au rayon sport et non bien-être. Des professionnels du milieu dénoncent «un couac de communication». Le président de la CCC et de la Conférence des préfets, François Genoud, se montre prudent dans le quotidien fribourgeois. «Nous allons de toute façon attendre les prochaines annonces du Conseil fédéral avant de prendre d’autres décisions d’application», a-t-il signalé.