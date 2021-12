Nouvelle tricherie à «Koh-Lanta» : «Claude a décidé de nier jusqu’à la mort. Les caméras n’étaient pas là»

Après «l’affaire Teheiura», de nouvelles révélations explosives viennent entacher encore un peu plus cette saison du jeu de TF1. Il est question de dîners clandestins chez l’habitant.

C’est une nouvelle bombe qu’a lâchée lundi soir «Le Parisien». Après avoir révélé, il y a près d’un mois, que Sam et Claude avaient profité de la nourriture ramenée frauduleusement par Teheiura, le quotidien va plus loin, dénonçant une tricherie à plus grande échelle sur «Koh-Lanta». Selon le journal, au moins quatre candidats de cette édition des «légendes» ont participé à des dîners clandestins lors du tournage. «En effet, depuis quelques semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles», a répondu Adventure Line Productions (ALP).