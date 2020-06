«Fort Boyard»

Claude blessé à plusieurs reprises

Le candidat de «Koh-Lanta» n’a pas ménagé ses efforts dans «Fort Boyard», au point qu’un médecin a dû intervenir.

On ignore encore combien d’argent a récolté l’équipe dans laquelle se trouvait Claude Dartois sur le fort, mais on sait déjà que celui qui a participé à «L’île des héros», sur TF1, s’est donné à fond. Au point qu’il s’est même blessé à plusieurs reprises, a appris «Télé Loisirs». Selon deux des coéquipiers du champion, Tom Leeb et Miss France 2020, un médecin a dû le soigner.