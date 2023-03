Claude, concurrent de ChatGPT utile, honnête et inoffensif

Ce concurrent de ChatGPT se différencie en se présentant comme un système d’intelligence artificielle «utile, honnête et inoffensif». Selon ses concepteurs, cet assistant doté de capacités conversationnelles et capable de générer des textes, des résumés ou du code, est censé fournir des réponses moins toxiques et moins biaisées. Cette IA est aussi moins susceptible d’halluciner, en inventant par exemple de faux propos.