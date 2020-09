TF1 : Claude, de «Koh-​​Lanta» à «Danse avec les stars»

L’ex-candidat de «Koh-Lanta», arrivé trois fois en finale, fera partie du casting de la saison 11 de «Danse avec les stars».

Après «Koh-Lanta» et «Fort Boyard», Claude a décidé de changer radicalement de style d’émission. Le Français de 39 ans a en effet accepté d’être l’un des candidats de la 11e saison de «Danse avec les stars», a révélé «Télé Loisirs» . S’il a avoué qu’il n’était pas un très bon danseur, le triple finaliste de l’émission de survie de TF1 ne sera pas totalement en terre inconnue dans le programme animé par Camille Combal et Karine Ferri.

Il faut dire que Claude connaît bien Katrina Patchett, l’une des danseuses professionnelles de l’émission et Laurent Miastret, ancien candidat de «Koh-Lanta» qui a remporté «DALS» en 2016. «Je l’ai vu s’entraîner pendant plusieurs semaines et c’est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d’entraînement. C’est lourd à porter et à faire», avait-il confié dans une interview à PurePeople en juin 2020, ajoutant qu’il ne pensait pas prendre part au programme un jour.