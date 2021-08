Claude Dartois a refusé Danse avec les stars

TF1 : Claude explique pourquoi il ne sera pas dans «DALS»

Le plus célèbre des aventuriers de «Koh-Lanta» a bien été approché pour participer à «Danse avec les stars», mais il a refusé.

Ce n’était en outre pas la bonne année pour danser la valse et le tango pour le Français de 40 ans, puisqu’il sera dès le 24 août à l’antenne dans « Koh-Lanta, La légende ». Cependant, l’emblématique aventurier n’est pas contre l’idée de prendre part un jour au programme dans lequel seront Wejdene et Bilal Hassani, entre autres, cette année. «Je ne dis pas qu’un jour je n’y réfléchirai pas à nouveau», a-t-il dit au magazine belge.

«Koh-Lanta, La légende» sera la 4e participation de Claude Dartois au jeu d’aventures de TF1 après les éditions de 2010, 2012 et 2020. Il s’agira également de la dernière, a-t-il fait savoir. «Si j’avais 30 ans encore, mais j’en ai 40. À un moment, il faut savoir l’accepter. C’est bon, j’arrête. Plein d’aventuriers arrivent derrière. Ils ont le talent et l’envie et c’est ce qui prime à «Koh-Lanta», a-t-il dit à «Télé Loisirs».