«Koh-Lanta»

Claude fait fermer les cagnottes ouvertes pour lui

Le candidat malheureux de la finale de «Koh-Lanta» ne veut pas que des gens dépensent leur argent pour lui.

Claude a peut-être perdu la finale de «Koh-Lanta» et les 100’000 euros promis au vainqueur en chutant de son poteau, mais il a gagné le cœur du public. Qualifié de «plus grand aventurier» de l’histoire du jeu de TF1, le Français de 40 ans a pu compter sur le soutien de dizaines de milliers de personnes tout au long de «L’île des héros», mais également dès la fin de la saison.

Plusieurs cagnottes ont été ouvertes sur le Net après la finale, vendredi 5 juin 2020, afin qu’il touche une récompense malgré sa défaite. Bien que touché par l’élan de solidarité dont ont fait preuve ses admirateurs, Claude a demandé que ces récoltes d’argent en son nom soient annulées. «Il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin», a écrit le candidat sur Twitter.

Une personne de la production de «Koh-Lanta» a indiqué au «Parisien» que Claude estimait qu’il n’avait pas à gagner d’argent, puisqu’il n’avait pas remporté le jeu: «Il ne veut pas non plus que des sommes soient détournées en son nom. Donc il a obtenu que toutes les cagnottes soient annulées et tous leurs participants remboursés.»