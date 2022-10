Hockey sur glace: Claude Julien corrigeait même les fautes d’orthographe

Le carnet d’adresses de René Matte, l’entraîneur assistant d’Ambri, a permis au club léventin, actuel 2e du classement de National League, de bénéficier des conseils d’un coach renommé de la NHL: Claude Julien, qui a dirigé 1274 parties dans la NHL et remporté 665 matches (16e rang parmi les coaches les plus victorieux de l’histoire de la ligue).

Champion avec Boston en 2011

En début de saison, l’ex coach des New Jersey Devils, des Boston Bruins, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 2011, et des Canadiens de Montréal, a rendu visite aux Biancoblu durant deux semaines et demies. «Nous voulions un avis externe, quelqu’un qui puisse nous dire ce que nous faisons de bien, mais aussi ce que nous pourrions améliorer», détaille René Matte. «Il pensait qu’il nous observerait pendant les matches depuis les gradins, mais nous lui avons demandé de venir avec nous sur le banc. Au début, il était un peu gêné car il nous voulait pas que cela soit mal perçu ni se mettre en avant. Mais nous voulions vraiment qu’il soit avec nous, au coeur de l’action, pour mieux évaluer notre travail.»

L’un des entraîneurs les plus capés de l’histoire de la NHL a aussi su se mêler aux joueurs, et réussi à faire passer ses messages. «Il se mêlait facilement à eux, par exemple lors des repas d’équipe ou le matin en prenant un café avant l’entraînement, et leur donnait beaucoup de conseils: fais attention à ceci ou cela, essaie d’améliorer cet aspect-là de ton jeu, etc. Ses paroles ont été très appréciées par tout le monde. Il a été exactement ce que nous recherchions: quelqu’un qui se mêle au groupe et partage ses expériences. Le dernier jour, il avait préparé un feedback détaillé sur chacun d’entre nous. Et quand je dis chacun, c’est vraiment tout le monde: le staff, des médecins aux responsables du matériel en passant par les entraîneurs! Nous aimerions beaucoup qu’il revienne car son passage à Ambri nous a été extrêmement bénéfique.»