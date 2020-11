France : Claude («Koh-Lanta») rappelé à l’ordre par la SNCF

Un cliché publié par l’aventurier sur Instagram lui a valu des menaces de poursuites de la part de l’entreprise ferroviaire publique française.

Tout heureux d’annoncer sa participation au Asics World Ediken, une course virtuelle en relais, Claude Dartois a posté une photo de lui sur Instagram. Jusque-là, rien d’incroyable. Sauf que l’ancien candidat de «Koh-Lanta» a pris la pose sur des rails de train et ça, c’est très mal passé auprès des internautes qui n’ont pas tardé à lui indiquer que ce qu’il avait fait était non seulement interdit, mais également très dangereux. L’un d’entre eux lui a également rappelé qu’en tant que personnalité publique, il se devait de montrer le bon exemple.