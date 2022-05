La Goulette : Claudia Cardinale se sent «toujours un peu tunisienne»

L’actrice italo-tunisienne de 84 ans, inoubliable dans «Le Guépard» ou «Il était une fois dans l’Ouest», possède désormais une rue à son nom dans la banlieue nord de Tunis.

«Très reconnaissante»

«Je suis très honorée car c’est ici où je suis née et où j’ai passé mon enfance», a déclaré la comédienne italo-tunisienne de 84 ans, au début d’une cérémonie en son honneur à La Goulette, une ville portuaire dans la banlieue nord de la capitale tunisienne. Visiblement enchantée, l’actrice a dansé au son d’airs joués par un orchestre traditionnel, puis s’est vu remettre de multiples cadeaux dont des portraits réalisés par des peintres locaux.

Une fresque murale avec portrait géant de l’actrice a été dévoilée juste avant l’inauguration d’une plaque à son nom, près de la petite gare ferroviaire de La Goulette. «On aime beaucoup Claudia et elle aime la Tunisie, elle retourne au bercail, on a voulu la gâter avec une rue qui portera son nom pour l’éternité», a déclaré à l’AFP la maire de La Goulette, Amel Limam. «Je garde beaucoup de choses de la Tunisie en moi, ses paysages, ses gens, son sens de l’accueil, son ouverture», a confié l’actrice, avant ces cérémonies, dans un entretien à l’AFP par mail.

Cette descendante d’émigrés italiens s’est dite «très reconnaissante» envers la mairie et l’association «La Piccola Sicilia», co-organisatrice des cérémonies en son honneur. Cette «Petite Sicile» était le quartier de La Goulette où se concentraient des milliers d’Italiens de Tunisie, en majorité venus de Sicile, et où est née «la Cardinale». A l’indépendance en 1956, la communauté italienne, dont beaucoup d’émigrants arrivés avant le protectorat français (démarré en 1881), comptait plus de 130’000 membres.