Campagne: Claudia Sheinbaum veut devenir la première présidente du Mexique

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé lundi à son tour qu’elle allait quitter ses fonctions pour se consacrer à la campagne interne qui commence au sein du parti au pouvoir, avec l’ambition de devenir en 2024 la première femme présidente du Mexique. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a également officiellement quitté ses fonctions lundi pour faire campagne au sein du parti au pouvoir Morena, de plus en plus hégémonique au Mexique.

Cette physicienne, descendante de migrants juifs originaires de Bulgarie et de Lituanie, est la favorite des sondages dans la course à l’investiture du parti de gauche nationaliste. Celui-ci est favori pour rester au pouvoir après l’élection présidentielle de juin 2024, portée par la grande popularité du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador et la faiblesse de l’opposition.