France : Claudio Capéo revient avec un album riche en émotions

La quatrième galette du chanteur, révélé par «The Voice» en 2016, est attendue le vendredi 25 novembre 2022. Elle contiendra 17 titres, dont les singles déjà publiés «Tour de France», «Laisse aller» et «Si j’avais su». Contrairement à l’album précédent, «Penso a te», avec lequel l’artiste explorait l’Italie avec des inédits, des duos ou encore des reprises de grands classiques, «Rose des vents» ne déboussolera pas les fans du Français. Mieux, il devrait combler ceux de la première heure. «On a voulu reprendre les bases et revenir aux origines de tout ce qui a créé Capéo. Parfois, on veut faire plus, on veut aller plus loin et découvrir de nouveaux horizons et puis on se rend compte qu’à la maison, c’est vachement mieux», a-t-il expliqué à Purecharts.