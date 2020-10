Claudius Schäfer se dit inquiet, mais veut croire en la capacité de réaction de la Swiss Football League. KEYSTONE

Claudius Schäfer, après le FC Bâle, le FC Sion a également été mis en quarantaine. Cette situation vous fait-elle peur?

Peur, non. Mais je vous avoue que je suis inquiet. Nous traversons une nouvelle période très difficile. J’aurais malgré tout tendance à vous dire que nous avons désormais la peau dure, après ce que nous avons vécu au printemps dernier, puis en été, où il a fallu faire se disputer treize journées en très peu de temps pour finir le championnat.

En tant que directeur de la Swiss Football League, comment jugez-vous les décisions prises par la Confédération, mais aussi – et surtout – les cantons?

Nous savons depuis le début que nous devons composer avec ce facteur. Tous les cantons ne réagissent pas de la même manière, en fonction de l’augmentation ou non de la propagation du Covid-19 sur leur territoire. La preuve: en l’état actuel, on joue à huis clos à Sion, avec un maximum de 1000 spectateurs à Berne , Thoune et Bâle, et deux tiers de la capacité des stades ailleurs en Suisse. Cette nouvelle vague d’infection n’était pas forcément prévisible, mais nous devons désormais composer avec elle, puisqu’elle est là.

«Dans le cas de la quarantaine du FC Bâle, le médecin cantonal a clairement dicté une mesure excessive» Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League

Les championnats de la SFL sont-ils menacés? Devra-t-on les interrompre?

À ce stade, je vous répondrai que non. Mais il est clair que ce que je vous dis à l’instant ne sera peut-être plus valable demain. Il m’est donc difficile de vous dire avec précision à quoi ressemblera la suite. Ce que j’aimerais spécifier, par contre, c’est que nous sommes tributaires du fait que notre concept de protection soit appliqué comme prévu dans tous les cantons. Dans le cas de la quarantaine du FC Bâle, le médecin cantonal a clairement dicté une mesure excessive. Nous avons établi un protocole de sécurité sanitaire qui a été agréé et applaudi par le Conseil fédéral. M. Berset et Mme Sommaruga l’ont qualifié eux-mêmes de «très très fort». Or, il y était dit que si un seul joueur était testé positif, et le protocole de sécurité sanitaire a été suivi par le club, l’équipe n’avait pas à être mise en quarantaine. C’est pourtant ce qui s’est produit à Bâle. Nous avons adressé un courrier au médecin cantonal bâlois pour le lui signifier.

Mais tout de même, la SFL ne pourra pas défendre la bonne tenue de son championnat trop longtemps, quand même?

Nous savons que nous ne sommes plus décideurs, dès le moment où le nombre d’infections augmente, ce qui est le cas actuellement. Malgré cela, nous voulons croire à la bonne suite des choses. Nous sommes en fait confrontés au même cas que plusieurs autres pays européens, comme l’Allemagne et ses Länder, par exemple. J’ai donc tendance à vous dire qu’en ce moment, on continue, comme ailleurs sur le continent. Le virus fait peser une menace, c’est une évidence, mais notre but est de jouer le plus longtemps possible. Et si possible jusqu’au bout du championnat.

«Il faut absolument que le sport soit considéré comme un facteur social, au même titre que la culture» Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League

Vous êtes-vous fixé un nombre maximum d’équipes placées en quarantaine pour arrêter la compétition?

Non. Pour l’instant, il n’y en a que deux, et heureusement, elles devaient affronter des adversaires différents. Nous n’avons donc dû renvoyer que quatre matches (ndlr: deux du FC Bâle et deux du FC Sion). De toute manière, on ne peut pas se fixer de règle trop stricte, cela nous empêcherait toute marge de manœuvre. Je dis depuis le début de la pandémie qu’on doit s’adapter et faire preuve de flexibilité, je ne pense pas autrement aujourd’hui. Nous serons capables de trouver des solutions rapides, nous l’avons déjà prouvé.

Qu’en est-il de la survie des clubs, dont les recettes sont mises à mal par la pandémie?