Clea Eden a joué dans une langue qu’elle ne parlait pas

Un film en noir et blanc avec une majorité de dialogues en suisse-allemand: disons-le tout de suite, «A Forgotten Man» n’est pas, a priori, le plus sexy des films. Pourtant, ce long métrage réalisé par Laurent Nègre, à voir depuis le 3 mai 2023 au cinéma, vaut le détour. Notamment pour son casting brillant dont fait partie Clea Eden, 30 ans.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce film?

C’était la première fois qu’on me proposait quelque chose sur des bases historiques et ça m’a énormément plu. J’ai trouvé génial de se plonger dans une période qui a existé, de mettre des questions morales au centre et d’en faire une fiction. Je trouve que c’est un sujet quand même extrêmement actuel. J’étais également très attirée par le fait de tourner dans un film en noir et blanc.

Comment décririez-vous Hélène, votre personnage?

C’est une femme dans des années où être une femme et la fille d’un ambassadeur n’était pas très jouissif. Contrairement à son amoureux, elle n’est pas active politiquement, ce n’est pas elle qui mène la barque, mais elle s’y intéresse et fait des choix. Elle agit quand même pour ce qu’elle croit et pour ses valeurs. C’est un rôle secondaire, mais qui a une importance émotionnelle vis-à-vis des autres personnages. Son copain enquête sur son père et elle ne sait pas tout ce qui s’est passé en Allemagne.

Comment auriez-vous réagi à sa place, coincée entre son père et l’homme qu’elle aime?

Je pense que j’aurais réagi comme Hélène. J’ai vraiment ressenti un truc hyper frustrant d’être entre ces hommes qui sont les seuls à pouvoir choisir. Son copain lui parle tard de ce qu’il sait sur son père et elle est frustrée parce qu’elle a envie de clarté, d’honnêteté et de vérité. C’est un sentiment qui me tourmentait beaucoup pendant le tournage et que j’ai essayé de mettre en avant. Une envie que les choses puissent être dites et plus claires.

Dans le film, vous jouez en français et en suisse-allemand, alors que vous ne maîtrisez pas cette deuxième langue.